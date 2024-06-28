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Вице-президент АСА назвал непредсказуемым предстоящий бой Кокова с Резниковым

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Руслан Хамзаев считает, что казахстанцу Артему Резникову в поединке с россиянином Мухамедом Коковым победа нужнее.

Поединок в легком весе пройдет в пятницу в главном карде турнира АСА 177 в Сириусе (Сочи).

"Бой, прямо скажем, совершенно непредсказуемый. У Артема отличная борьба и физика. Грэпплинг и ударка – не лучшие его стороны, но он может и ударить, и задушить - вспомним его легендарный удушающий прием "Север-Юг". У него есть характер, он всегда мотивирован. У Кокова отличная борьба, отличный грэпплинг – визитная карточка выходцев из Баксана. Ударка – нелучшая его сторона, но ударить он может. С характером у Мухамеда все хорошо. Арсенал, как мы видим, более чем хороший", - сказал Хамзаев "Интерфаксу".

"В общем, шансы в этом противостоянии равные – 50 на 50. Но подчеркну одну деталь. Победа Артему в данном противостоянии нужна больше. Два крайних его боя прошли не лучшим для него образом, они были разрушительными для Резникова. Мы даже помним о заявлениях о завершении карьеры. Я не думаю, что это была слабость. Я в этом увидел больше недовольство собой. И сейчас есть хорошая возможность расставить всё по полкам. В общем, ждем", - отметил Хамзаев.

В активе Резникова 24 победы и восемь поражений, на счету Кокова 19 побед и восемь поражений.

Турнир АСА 177 в прямом эфире будет показан на телеканале "Матч ТВ", начало трансляции 28 июня в 21:00 мск.

ММА АСА Руслан Хамзаев Артем Резников Мухамед Коков
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