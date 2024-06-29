Али Багов вышел в финал Гран-при АСА в легком весе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Али Багов в пятницу в Сириусе (Сочи) единогласным решением судей одержал победу над своим соотечественником Даудом Шайхаевым в главном поединке турнира АСА 177.

Эта победа вывела Багова в финал Гран-при в легком весе. В его активе 43 победы и 11 поражений. На счету Шайхаева 17 побед и пять поражений.

В решающем бою Гран-при АСА в легком весе Багов встретится с победителем в паре между действующим чемпионом Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Абдулхаликовым.

В других боях АСА 177 казахстанский легковес Артем Резников единогласным решением судей победил россиянина Мухамеда Кокова и прервал свою серию из двух поражений подряд. Полутяжеловес Муслим Магомедов единогласным решением судей оказался сильнее Григора Мативосяна. Средневес Артем Фролов раздельным решением судей одолел Саламу Абдурахманова.