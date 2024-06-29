Россиянин Сосулин одолел соперника из Узбекистана на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России-2022 по боксу, участник чемпионата мира-2023, обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA Павел Сосулин одержал победу над Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана в поединке в Кирове.

Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Восьмираундовый поединок в весе до 71 кг возглавил субботний турнир "Ночь чемпионов IBA".

"Надо посмотреть бой со стороны, но в целом все нормально – прибавлял от раунда к раунду, забирал отрезки. Живы здоровы, отделались, как говорится, легким испугом", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

"Кудратилло не то, чтобы неудобный соперник… У него чисто узбекистанская школа бокса – он бьющий. Причем траектория его ударов не совсем понятная, плюс он опытный. У нас получился хороший поединок. Были моменты, когда я его хорошо цеплял его, и в эти моменты думал: "Какая же у него чугунная голова". Он принимал очень много ударов, вроде шатался… Ты его добиваешь, а он продолжает стоять. Низкий ему поклон за это стойкость, молодец. Сейчас я хочу как минимум недельку отдохнуть, а потом опять вернусь на работу. Следующий бой планируется на сентябрь", - отметил российский боксер.

На счету Сосулина на профессиональном ринге девять побед (три – нокаутом) в девяти поединках. Абдукахоров потерпел четвертое поражение при 20 победах (12 – досрочно).

В со-главном событии шоу в Кирове россиянин Георгий Юновидов единогласным решением судей оказался сильнее казахстанца Нурсултана Аманжолова в шестираундовом бою в весе свыше 92 кг.

"В бою были погрешности - я самокритичен. Но с такими зрителями было очень приятно боксировать, они так поддерживали – мне очень понравилось выступать в Кирове. Не смог завершить бой досрочно? Если честно, думал, что у меня еще есть пару раундов. Как-то быстро пролетел поединок. По пятибалльной шкале поставлю себе троечку. Я давно не боксировал, хотелось бы выступать чаще. Хочу поблагодарить свою огромную команду", - сказал Юновидов.

Победитель Кубка Европы-2023, Игр БРИКС-2024 и призер чемпионата России, Максим Кузнецов в шестираундовом поединке в весе до 54 кг единогласным решением судей оказался сильнее Тунде Олойеде из Нигерии.

Выступающий за Сербию Павел Фёдоров в шестираундовом бою в весе до 63,5 кг единогласным решением судей победил на тот момент не знающего поражений боксер из Ганы, обладателя пояса WBO Africa Фаисала Абубакари. Россиянин Дмитрий Захаров также единогласным решением судей победил китайца Лекуана Ванга в бою в весе до 71 кг.