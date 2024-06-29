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Мышев назвал россиянина Батыргазиева фаворитом боя с ирландцем Кэрролом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев считает, что бой с ирландцем Джоно Кэрроллом – хорошая для Альберта Батыргазиева возможность зарекомендовать себя в профессионалах.

"С большим интересом буду смотреть поединок Альберта Батыргазиева и Джоно Кэролла. Имею хорошую насмотренность поединков обоих боксеров, так как регулярно смотрю отечественный бокс и естественно следил за боями Батыргазиева, а Кэролла знаю по тем боям, когда его начал вести к бою по физподготовке наш российский специалист Олег Протасов, с которым я хорошо знаком. Предпочтение в этом бою отдаю Альберту Батыргазиеву, но поединок обещает быть интересным и конкурентным. Это хорошая возможность для Альберта зарекомендовать себя в мире профессионального бокса", - сказал Мышев "Интерфаксу".

Бой пройдет 12 июля в Серпухове и будет со-главным на турнире "Ночь чемпионов IBA".

бокс Владимир Мышев Альберт Батыргазиев Джоно Кэрролл Олег Протасов Серпухов
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