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Боксер Сосулин считает, что Мадримову для победы над Кроуфордом нужно показать бой жизни

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер первого среднего веса Павел Сосулин считает, чемпиону WBA Исраилу Мадримову из Узбекистана для победы над американцем Теренсом Кроуфордом нужно продемонстрировать свое лучшее выступление в жизни.

"Исраил довольно-таки неудобный оппонент. Траектория его ударов совершенно непредсказуема. И не будем забывать, что Кроуфорд – это лучший боксер вне зависимости от весовых категорий. Исраилу нужно показать просто лучшую версию себя. Мадримову нужно постараться навязать свой бокс даже с элементами грязи. Что-то в этом роде. Если просто боксировать с Кроуфордом, то будет мало шансов, потому что Кроуфорд – это очень умный боксер. Лично для меня Кроуфорд – это номер один в рейтинге Р4Р, а далее я бы поставил Канело. Что касается Наоя Иноуэ… Он, конечно, зверь, но я не смотрю совсем легкие веса, - сказал Сосулин "Интерфаксу".

Бой пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе. Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях в эру четырех поясов.

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