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Российская футболистка покинула "Челси"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Алсу Абдуллина завершила выступления за женскую команду "Челси". Об этом сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Она покинула "Челси" в связи с истечением срока контракта.

Абдуллина перешла в "Челси" из московского "Локомотива" в декабре 2021 года. Она стала двукратной чемпионкой, а также обладательницей Кубка Англии. Сезон-2023/24 провела в "Париже". Такзже Абдуллина – чемпионка России в составе "Локомотива".

футбол Челси Алсу Абдуллина
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