Футболист "Ренна" на самокате насмерть сбил женщину

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболист французского клуба "Ренн" взят под стражу по подозрению в непредумышленном убийстве, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что он сбил 51-летнюю женщину, катаясь на электросамокате. При этом, на самокате он находился вдвоем с другом. Женщина была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.

Имя футболиста не сообщается, известно только, что ему 18 лет. Сам игрок, по сообщениям СМИ, обескуражен произошедшим, и считает, что инцидент поставил крест на его футбольной карьере.

Полиция проверила и его, и пассажира на наличие алкоголя и наркотиков в организме, тесты дали отрицательный результат.