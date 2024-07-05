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Гендиректор промоутерской компании счел, что UFC выигрывает конкуренцию у бокса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов считает, что бокс в конкуренции за аудиторию уступает Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC), несмотря на большее число звезд, чем у смешанных единоборствах.

"В принципе в боксе, если посчитать, звезд-то может даже и поболее, чем в UFC. Но в UFC звезды постоянно дерутся между собой, и чтобы добраться до звезды, ты должен сначала перебить всех остальных! В боксе такого сейчас нет. И если создать такую систему, вот тогда будет большая конкуренция с UFC, или бокс даже превзойдет его, потому что звезд на самом деле очень много", - сказал Титов "Интерфаксу".

Также Титов рассказал о перспективах работы российского бокса с представителями из Саудовской Аравией.

"Мы постоянно на контакте с организаторами, и если бы у нас были большие звезды, они бы уже боксировали там. Сейчас Саудовская Аравия плотно работает с супертяжелым весом, начали потихоньку заходить в другие категории: Бивол - Бетербиев, Кроуфорд – Мадримов, причем в США, но это организовывают саудовцы. Так что они сейчас активно рассматривают другие страны для проведения турниров, это и США, и Англия, и Россия, я думаю. Сейчас между нашими странами дружественные отношения, и я считаю, что такое сотрудничество будет", - отметил он.

RCC Boxing Promotions – одна из ведущих международных боксерских промоутерских компаний.

UFC бокс RCC Boxing Promotions Герман Титов
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