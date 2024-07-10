Гол Месси помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 одолели Канаду в матче 1/2 финала проходящего в США розыгрыша Кубка Америки.

На 22-й минуте гол провел Хулиан Альварес, на 51-й – Лионель Месси. Для Месси это первый гол на турнире.

Таким образом, сборная Аргентины стала первым финалистом соревнования. В решающем матче она сыграет с победителем пары Уругвай – Колумбия.

Аргентина – действующий победитель Кубка Америки, вместе с Уругваем она и самый титулованный участник турнира (трофей выиграли по 15 раз).