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Гол Месси помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 одолели Канаду в матче 1/2 финала проходящего в США розыгрыша Кубка Америки.

На 22-й минуте гол провел Хулиан Альварес, на 51-й – Лионель Месси. Для Месси это первый гол на турнире.

Таким образом, сборная Аргентины стала первым финалистом соревнования. В решающем матче она сыграет с победителем пары Уругвай – Колумбия.

Аргентина – действующий победитель Кубка Америки, вместе с Уругваем она и самый титулованный участник турнира (трофей выиграли по 15 раз).

Аргентина Лионель Месси Хулиан Альварес футбол
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