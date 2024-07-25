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"Зенит" продлил контракт с капитаном команды Дугласом Сантосом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бразильский футболист Дуглас Сантос подписал новое соглашение с "Зенитом", сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Сине-бело-голубые объявляют о продлении соглашения с бразильским защитником. Новый контракт с игроком действует до конца кампании-2026/27 с возможностью продления еще на один сезон", - говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион-2016 30-летний Дуглас Сантос перешел в "Зенит" в 2019 году из немецкого "Гамбурга". В составе петербургского клуба он пять раз выиграл чемпионат России, четыре раза – Суперкубок, два – Кубок России.

футбол Зенит Дуглас Сантос
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