ЦСКА разгромил "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:0 взял верх над "Пари НН" в матче второго тура чемпионата России.

На 15-й минуте встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, гол забил Тамерлан Мусаев; на 50-й отличился Игорь Дивеев, на 70-й – Иван Обляков.

ЦСКА набрал 4 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. Однако есть группа команд, которая по итогам второго тура еще может обойти армейцев. "Пари НН" (0 очков) - на предпоследнем, 15-м месте.