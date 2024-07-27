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Российская велогонщица Дронова стала 21-й в гонке ОИ с раздельного старта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Татьяна Дронова заняла 21-е место в гонке с раздельного старта на соревнованиях по велоспорту в рамках летней Олимпиады-2024 в Париже.

Дистанцию 32,4 км она преодолела за 43 минуты 42,16 секунды. 4,02 секунды российская велогонщица уступила победительнице гонки, австралийке Грейс Браун (39 минут 38,24 секунды).

Серебро завоевала британка Анна Хендерсон (+1,31), бронзу – американка Хлое Даргерт (+1,31).

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом.

велоспорт ОИ Татьяна Дронова
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