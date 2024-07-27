Поиск

"Зенит" с крупным счетом обыграл "Рубин", "Динамо" победило "Локомотив" в РПЛ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 взяли верх над казанским "Рубином" в гостевом матче второго тура чемпионата России.

На 37-й минуте отличился Максим Глушенков. На 44-й минуте пенальти реализовал Матео Кассьера, на 55-й он же довел счет до крупного. На 90+2 минуте гол провел Вильсон Изидор.

Одновременно с этим матчем в Москве прошло столичное дерби: "Динамо" на своем поле со счетом 3:1 обыграло "Локомотив".

На 12-й минуте Лука Гагнидзе вывел "Динамо" вперед, на 39-й Дмитрий Воробьев сравнял счет. На 59-й минуте "Динамо" вновь повело в счете – отличился Милан Майсторович. На 85-й минуте точный удар нанес Николас Нгамале.

"Зенит" и "Динамо" лидируют в турнирной таблице, набрав по 6 очков. У петербуржцев преимущество по дополнительным показателям, поэтому они на первом месте. "Зенит" второй матч подряд выиграл со счетом 4:0.

"Локомотив" занимает шестое место, "Рубин" - седьмое, у команд по три балла.

Динамо Зенит Локомотив Рубин РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА разгромил "Пари НН" в матче РПЛ

Олимпийские игры-2024

МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР
Олимпийские игры-2024

На церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгли олимпийский огонь

На церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгли олимпийский огонь
Олимпийские игры-2024

Олимпиаду-2024 объявили открытой

Россиянка Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере

Олимпийские игры-2024

Мэр Парижа заверила, что саботаж на железной дороге не помешает церемонии открытия ОИ

Олимпийские игры-2024

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде
Олимпийские игры-2024

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
Олимпийские игры-2024

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

CAS отклонил апелляцию на лишение россиян золота ОИ на командном турнире фигуристов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });