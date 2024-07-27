"Зенит" с крупным счетом обыграл "Рубин", "Динамо" победило "Локомотив" в РПЛ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 взяли верх над казанским "Рубином" в гостевом матче второго тура чемпионата России.

На 37-й минуте отличился Максим Глушенков. На 44-й минуте пенальти реализовал Матео Кассьера, на 55-й он же довел счет до крупного. На 90+2 минуте гол провел Вильсон Изидор.

Одновременно с этим матчем в Москве прошло столичное дерби: "Динамо" на своем поле со счетом 3:1 обыграло "Локомотив".

На 12-й минуте Лука Гагнидзе вывел "Динамо" вперед, на 39-й Дмитрий Воробьев сравнял счет. На 59-й минуте "Динамо" вновь повело в счете – отличился Милан Майсторович. На 85-й минуте точный удар нанес Николас Нгамале.

"Зенит" и "Динамо" лидируют в турнирной таблице, набрав по 6 очков. У петербуржцев преимущество по дополнительным показателям, поэтому они на первом месте. "Зенит" второй матч подряд выиграл со счетом 4:0.

"Локомотив" занимает шестое место, "Рубин" - седьмое, у команд по три балла.