Белал Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в главном поединке турнира UFC 304.

Бой растянулся на все пять раундов. По окончании поединка победу Мухаммаду присудили единогласным решением судей.

На кону стоял чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Его обладателем до этого поединка был Эдвардс.

Для 36-летнего Мухаммада это 24-я победа в смешанных единоборствах при трех поражениях. 32-летний Эдвардс проиграл четвертый бой, на его счету 22 победы.