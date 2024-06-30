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Перейра нокаутировал Прохазку и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над чехом Иржи Прохазкой в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе.

Бой завершился в начале второго раунда нокаутом.

Победа позволила Перейре отстоять титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, это была его вторая защита пояса. Чемпионом среди полутяжеловесов он стал в ноябре 2023 года, победив в вакантном поединке того же Прохазку. В апреле нынешнего года Перейра в первый раз защитил титул взяв верх над американцем Джамаалом Хиллом.

Ранее бразилец завоевал, но вскоре утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Победа в Лас-Вегасе стала для 36-летнего Перейры 11-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. 31-летний Прохазка потерпел пятое поражение при 30 победах.

UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
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