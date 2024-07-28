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"Спартак" победил "Химки" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 нанесли поражение подмосковным "Химкам" в гостевом матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 41-й минуте футболист "Химок" поразил ворота "Спартака", однако после просмотра системы ВАР гол было решено не засчитывать: зафиксировано нарушение правил.

Через несколько минут после этого "Спартак" получил право на пенальти, однако Тео Бонгонда не смог его реализовать.

На 49-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед. Для аргентинского футболиста этот матч стал первым в составе москвичей.

На 55-й минуте точный удар в составе гостей нанес Манфред Угальде, впервые забивший в РПЛ. До этого он забивал только в кубковом матче "Зениту".

На 73-й минуте Срджан Бабич довел счет до крупного. Однако на 90+1 минуте "Химки" сократили отставание, отличился Бутта Магомедов.

"Спартак" одержал первую победу в чемпионате и с 3 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Химки"- на 13-м месте, 1 балл.

Спартак Химки футбол РПЛ
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