"Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом", "Химки" поделили очки с махачкалинским "Динамо"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Завершились еще два матча первого тура РПЛ.

"Ахмат" в первом туре РПЛ принимал "Краснодар". Матч закончился со счетом 1:1. В составе гостей на 30-й минуте с передачи Федора Смолова отличился Никита Кривцов. У хозяев ответный мяч на 43-й минуте оформил Владислав Камилов, ему ассистировал 27-летний серб Мирослав Богосавац.

В параллельном матче "Химки" разошлись миром с махачкалинским "Динамо" (1:1). Счет открыл защитник гостей Идар Шумахов, ответный мяч на счету Антона Заболотного, который дебютировал за "Химки".

Новый сезон РПЛ стартовал накануне. В первых матчах "Локомотив" (Москва) обыграл "Акрон" (Тольятти) со счетом 3:2, "Зенит" разгромил "Крылья Советов" со счетом 4:0. "Ростов" и ЦСКА сыграли вничью без единого гола, "Динамо" одержало победу над "Факелом" со счетом 3:1. "Оренбург" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0.