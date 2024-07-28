Поиск

Автор концепции чаши олимпийского огня в Париже предложил сохранить ее после Игр

Автор концепции чаши олимпийского огня в Париже предложил сохранить ее после Игр
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дизайнер чаши олимпийского огня парижских игр, подвешенной к воздушному шару, Матье Леаннёр высказал пожелание, чтобы эта инсталляция осталась в саду Тюильри и после Олимпиады, став еще одним символом французской столицы.

В миреНа церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгли олимпийский огоньНа церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгли олимпийский огоньЧитать подробнее

"Я думаю, что есть очевидная причина, чтобы шар находился здесь", - приводит в воскресенье его слова телеканал BFMTV.

Дизайнер шутливым тоном призвал запустить сбор подписей под соответствующей петицией и в случае ее успеха обратиться в администрацию Лувра, мэрию Парижа или государственные органы, чтобы предложить им эту идею.

Огонь летних игр в Париже 26 июля зажгли французские олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек.

Форма чаши олимпийского огня, расположенного над центральным фонтаном парка Тюильри, создана в память о первом полете монгольфьера в Париже в 1783 году.

В этой чаше впервые не используется углеродное топливо. Огонь "горит", благодаря водной струе, углекислому газу и электрическому свету.

Франция Париж Олимпиада Матье Леаннёр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расселл выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

"Спартак" победил "Химки" в чемпионате России по футболу

Олимпийские игры-2024

Александрова выбыла из одиночного теннисного турнира ОИ

Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

Олимпийские игры-2024

Тренировка триатлонистов-олимпийцев отменена из-за грязной воды в Сене

Тренировка триатлонистов-олимпийцев отменена из-за грязной воды в Сене

Белал Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады

Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады

"Зенит" с крупным счетом обыграл "Рубин", "Динамо" победило "Локомотив" в РПЛ

ЦСКА разгромил "Пари НН" в матче РПЛ

Олимпийские игры-2024

МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });