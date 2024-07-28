Автор концепции чаши олимпийского огня в Париже предложил сохранить ее после Игр

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дизайнер чаши олимпийского огня парижских игр, подвешенной к воздушному шару, Матье Леаннёр высказал пожелание, чтобы эта инсталляция осталась в саду Тюильри и после Олимпиады, став еще одним символом французской столицы.

"Я думаю, что есть очевидная причина, чтобы шар находился здесь", - приводит в воскресенье его слова телеканал BFMTV.

Дизайнер шутливым тоном призвал запустить сбор подписей под соответствующей петицией и в случае ее успеха обратиться в администрацию Лувра, мэрию Парижа или государственные органы, чтобы предложить им эту идею.

Огонь летних игр в Париже 26 июля зажгли французские олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек.

Форма чаши олимпийского огня, расположенного над центральным фонтаном парка Тюильри, создана в память о первом полете монгольфьера в Париже в 1783 году.

В этой чаше впервые не используется углеродное топливо. Огонь "горит", благодаря водной струе, углекислому газу и электрическому свету.