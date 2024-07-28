Хэмилтон объявлен победителем этапа "Формулы-1" после дисквалификации Расселла

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Формула-1" аннулировала победный результат британского гонщика Mercedes Джорджа Расселла на Гран-при Бельгии, говорится в сообщении.

Расселл дисквалифицирован за нарушение технического регламента: его болид оказался легче минимально разрешенной нормы.

В результате победителем объявлен финишировавший вторым соотечественник Расселла и его напарник по Mercedes Льюис Хэмилтон. На второе место поднимается австралиец Оскар Пиастри (McLaren), на третье – монегаск Шарль Леклер (Ferrari).