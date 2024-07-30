Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира ОИ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг олимпийского турнира в Париже в женском парном разряде.

Они победили соперниц из Австралии Оливию Гадеки и Айлу Томлянович – 6:3, 2:6, 10:6.

Ранее Андреева и Шнайдер выбыли из женского одиночного разряда. Кроме того, Андреева в паре с Даниилом Медведевым проиграла в миксте.

Россияне и белорусы участвуют в летней Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Их достижения не будут учтены в медальном зачете.