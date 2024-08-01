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Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский футболист Федор Чалов покидает московский ЦСКА.

"ЦСКА - это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается…" - написал 26-летний форвард в телеграме.

Ранее сообщалось, что его новым клубом будет греческий ПАОК.

Чалов – воспитанник ЦСКА, в основной команде играет с 2016 года, выиграл Кубок и Суперкубок России. В 2022 году он на правах аренды играл в швейцарском "Базеле".

Федор Чалов ЦСКА футбол
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