Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский футболист Федор Чалов покидает московский ЦСКА.

"ЦСКА - это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается…" - написал 26-летний форвард в телеграме.

Ранее сообщалось, что его новым клубом будет греческий ПАОК.

Чалов – воспитанник ЦСКА, в основной команде играет с 2016 года, выиграл Кубок и Суперкубок России. В 2022 году он на правах аренды играл в швейцарском "Базеле".