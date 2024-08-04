Россиянин Шарабутдин Магомедов победил поляка Михала Олексейчука на турнире UFC
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (известен по прозвищу Шара Буллет) одержал победу над представителем Польши Михалом Олексейчуком на турнире UFC в Абу-Даби.
По тогам поединка победу россиянину присудили единогласным решением судей.
Бой был со-главным событием вечера.
На счету 30-летнего Магомедова 14 побед в 14 поединках в смешанных единоборствах. 29-летний Олексейчук потерпел девятое поражение при 19 победах.