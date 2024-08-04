Поиск

Возглавляемый Слуцким "Шанхай Шэньхуа" прервал 24-матчевую серию без поражений

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Шанхая Шэньхуа", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, уступили команде "Бэйцзин Гоань" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Китая.

Игра завершилась со счетом 2:1.

Этому результату предшествовала 24-матчевая серия "Шанхая Шэньхуа" без поражений в разных турнирах. Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Китая, набрав 55 очков. На четыре очка она отстает от лидирующего клуба "Шанхай Порт".

53-летний экс-наставник сборной России Слуцкий занял пост главного тренера "Шанхая Шэньхуа" в декабре прошлого года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Китая.

Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа Китай футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры-2024

Новак Джокович впервые в карьере выиграл Олимпиаду

ЦСКА разгромил "Оренбург" в чемпионате России по футболу

ФШР сохранит членство в ФИДЕ как минимум до Генассамблеи

ФШР сохранит членство в ФИДЕ как минимум до Генассамблеи

Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC

Олимпийские игры-2024

Пловчиха Ледеки повторила рекорд Латыниной по числу золотых медалей ОИ

Олимпийские игры-2024

Американская гимнастка Симона Байлз стала семикратной чемпионкой ОИ

Американская гимнастка Симона Байлз стала семикратной чемпионкой ОИ

Хет-трик Глушенкова принес "Зениту" разгромную победу над "Ростовом"

Бразильский футболист Маркиньос перешел в "Спартак"

Олимпийские игры-2024

Джокович и Алькарас сыграют в финале теннисного турнира ОИ

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал ОИ и гарантировали себе медаль

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал ОИ и гарантировали себе медаль
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });