Возглавляемый Слуцким "Шанхай Шэньхуа" прервал 24-матчевую серию без поражений

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Шанхая Шэньхуа", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, уступили команде "Бэйцзин Гоань" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Китая.

Игра завершилась со счетом 2:1.

Этому результату предшествовала 24-матчевая серия "Шанхая Шэньхуа" без поражений в разных турнирах. Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Китая, набрав 55 очков. На четыре очка она отстает от лидирующего клуба "Шанхай Порт".

53-летний экс-наставник сборной России Слуцкий занял пост главного тренера "Шанхая Шэньхуа" в декабре прошлого года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Китая.