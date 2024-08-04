Новак Джокович впервые в карьере выиграл Олимпиаду

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

В мировом рейтинге Джокович занимает второе место, Алькарас - третье.

37-летний Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, при этом на его счету имеется бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине. Джокович - 24-кратный победитель турниров Большого шлема.

Бронзовым призером Олимпиады в мужском одиночном разряде стал итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№16 в рейтинге ATP), в матче за третье место ранее победивший канадца Феликса Оже-Альяссима (19).