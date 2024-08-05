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Попавшуюся на допинге польскую спортсменку допустили к ОИ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Польская каноистка Дорота Боровская допущена к участию в Олимпийских играх в Париже, несмотря на то, что ее обвинили в нарушении антидопинговых правил.

В заявлении Международного агентства тестирования (ITA) указывается на то, что обстоятельства ее дела квалифицированы как "отсутствие виновности". "И, таким образом, она может свободно участвовать в соревнованиях", - говорится в заявлении.

Ранее спортсменка во вне соревновательный период сдала тест на допинг, в результате в организме спортсменки обнаружились следы запрещенного вещества. Оно содержится в лекарстве, которое каноистка использовала для лечения травм своей собаки. В агентстве учли, что низкие объемы препарата, усвоенного в организме спортсменки, не могли дать ей спортивного преимущества.

допинг ОИ Дорота Боровская гребля на каноэ
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