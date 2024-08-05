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"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 разгромил самарские "Крылья Советов" в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 29-й и 56-й минуте в составе "Спартака" отличился Манфред Угальде, на40-й – Данил Пруцев.

"Спартак" набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" не набрали ни одного очка (иных таких команд в нынешнем чемпионате нет) и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Крылья Советов РПЛ Спартак футбол
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