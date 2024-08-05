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Прыгун с шестом Дюплантис выиграл Олимпиаду с рекордом мира

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Швед Арман Дюплантис завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже в прыжках с шестом.

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Его результат – 6,25 метра. Это новый рекорд мира, предыдущее высшее достижение (6,24 м) принадлежало ему же.

Именно Дюплантис побил державшийся с 1994 года рекорд украинца Сергея Бубки (6,14 м), покорив в 2020 году высоту 6,15 м. С тех пор швед раз за разом устанавливал новые рекорды мира.

Что касается Игр-2024, второе место здесь занял американец Сэм Кендрикс (5,95), третье – грек Эммануил Каралис (5,90).

Арман Дюплантис Сергей Бубка легкая атлетика прыжки с шестом Олимпиада-2024
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