Прыгун с шестом Дюплантис выиграл Олимпиаду с рекордом мира

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Швед Арман Дюплантис завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже в прыжках с шестом.

Его результат – 6,25 метра. Это новый рекорд мира, предыдущее высшее достижение (6,24 м) принадлежало ему же.

Именно Дюплантис побил державшийся с 1994 года рекорд украинца Сергея Бубки (6,14 м), покорив в 2020 году высоту 6,15 м. С тех пор швед раз за разом устанавливал новые рекорды мира.

Что касается Игр-2024, второе место здесь занял американец Сэм Кендрикс (5,95), третье – грек Эммануил Каралис (5,90).