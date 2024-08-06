Каноисты Петров и Коровашков с олимпийским рекордом вышли в полуфинал ОИ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские гребцы на каноэ Захар Петров и Алексей Коровашков завоевали путевку в полуфинал летней Олимпиады-2024 в Париже в соревновании двоек на дистанции 500 м.

Они выиграли свой предварительный спринт, преодолев дистанцию за 1 минуту 38,65 секунды. В результате Петров и Коровашков обновили олимпийский рекорд.

Полуфиналы запланированы на четверг.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом, в медальном зачете их достижения не учитываются.