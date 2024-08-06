Кубинец Лопес стал первым в истории пятикратным чемпионом ОИ по борьбе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Кубинец Михаин Лопес завоевал золото летней Олимпиады-2024 в Париже, выиграв соревнования по греко-римской борьбе.

В финале весовой категории до 130 кг он одолел представителя Чили Ясманти Акосту.



В результате Лопес стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе. До Игр-2024 41-летний спортсмен завоевал золото в 2008, 2012, 2016 и 2021 (Олимпиада-2020 была перенесена на год вперед из-за пандемии коронавируса) годы.



По окончании финального поединка в Париже Лопес объявил о завершении карьеры.