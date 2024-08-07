Польских арбитров задержали перед матчем ЛЧ за кражу дорожного знака

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций вынужден был заменить арбитров матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" (Украина) – "Глазго Рейнджерс" (Шотландия).

Как сообщает TVP Sport, польские судьи Бартош Франковский и Томаш Мусял, назначенные на игру этих команд в Любляне, были задержаны полицией. Их подозревают в хищении дорожного знака, с котором они направлялись в сторону одного из местных торговых центров. Мужчин, компанию которым составил еще один человек, задержали. Все трое были пьяны, их отвезли в вытрезвитель.

На матче ЛЧ "Динамо" - "Глазго Рейнджерс" в Любляне, где киевляне ли в качестве хозяев поля, Франковский должен был отработать главным судьей, Мусял – ассистентом судьи VAR. В результате УЕФА вместо них назначил других польских арбитров.

Матч прошел во вторник и завершился со счетом 1:1.