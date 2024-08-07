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ФШР допустила пожизненное отстранение шахматистки, подлившей ртуть сопернице

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дагестанская шахматистка Амина Абаканова, попытавшаяся отравить соперницу на чемпионате республики, отстраняется от участия в соревнованиях под эгидой Федерации шахмат России. Об этом заявил глава ФШР Андрей Филатов.

"Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации", - приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.

В среду СМИ распространили ролик, в котором Абакарова разливает ртуть у стола одной из соперниц перед партиями чемпионата Дагестана. Жертве стало плохо, потребовалось медицинское вмешательство.

ФШР шахматы
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