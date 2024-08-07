Церемония взвешивания прошла перед турниром серии "Ночь чемпионов IBA" в Уфе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские боксеры Артур Субханкулов, Джамбулат Бижамов, Вадим Мусаев, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Егор Козорезов прошли процедуру взвешивания перед своими поединками в рамках очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

Турнир пройдет 7 августа в Уфе.

Артур Субханкулов в главном поединке вечера будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг против Роланда Галоса. Бой рассчитан на восемь раундов. Вес Субханкулова составил 59,9 кг, а участника Олимпийских игр в Токио Галоса – 59,5 кг.

"Опасения есть, потому что мне будет противостоять опытный соперник. Но я настраиваюсь на все 100%. Считаю, что мне этот соперник по силам. Я отлично готов! Буду выступать в родных стенах при родной публике, и это мне поможет. Да и я сам уверен в себе. Но не надо путать уверенность с самоуверенностью", - сказал Субханкулов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС-2024, чемпионка Боливарианских АЛБА игр-2023 Азалия Аминева дебютирует на профессиональном ринге в рамках "Ночи чемпионов IBA".

В шестираундовом рейтинговом бою в весе до 66 кг встретится с Рехемой из Танзании. Вес Аминевой – 66 кг, ее соперницы – 63,5 кг.

В преддверии своего поединка Аминева записала видеообращение с призовом провести реванш с выступающей за Алжир Иман Хелиф, которой она уступила в 1/8 финала чемпионата мира-2023. Но по ходу того турнира Хелиф была отстранена в результате гендерного теста - было доказано, что спортсменка имеют ХY хромосомы. На Олимпиаде в Париже Хелиф уже дошла до финала.

"После 8 августа в любой день я готова взять реванш у Иман Хелиф. Заглядываю ли за спину сопернице? Завтра мы обязательно разберемся, сомнений нет", - сказала Азалия Аминева.

Серебряный призер чемпионата мира-2021 и чемпионата мира-2024 Джамбулат Бижамов восьмираундовом поединке в весе до 75 кг встретится с не знающим поражений колумбийцем Хуаном Нарваэсом. Вес Бижамова – 74,9 кг, вес латиноамериканца – 74,5 кг.

"Жду не дождусь предстоящий поединок, я в предвкушении. Вес сделан, осталось дело за малым – выйти на ринг и показать свои навыки. Мне интересен профессиональный бокс, и не было проблемой перестроение с олимпийского. Плюс у меня есть в активе один поединок по профессионалам. Честно говоря, не знаю соперника, потому что не нашел его поединки в Интернете. Готовился ко всему", - сказал Бижамов.

Финалист чемпионата мира-2021, чемпион России-2021 Вадим Мусаев в 10-раундовом поединке оспорит пояс WBA Asia в первом среднем весе с Паулюсом Амавилой (из Танзании. Вес Мусаева – 66,45 кг, а Амавилы – 66,5 кг.

Субханкулов, Габдрафиков и Аминева представляют Республику Башкортостан.

Россиянин Данис Габдрафиков в рейтинговом поединке в весе до 67 кг встретится с бронзовым призером чемпионата мира-2023 Мишельтом Баттумиром из Монголии. Бой рассчитан на шесть раундов. Вес Габдрафикова – 66,5 кг, а Баттумира – 67 кг.

Откроет шоу в Уфе 6-раундовое противостояние в весе до 63,5 кг между 19-летним Егором Козорезовым, победителем первенства России 19-22 лет, и Акшаем Чахалом из Индии. Оба боксера показали одинаковый вес – 63,5 кг.

Турнир 8 августа будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA), Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.