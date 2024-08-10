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Пожаловавшемуся на потемневшую медаль ОИ скейтбордисту пообещали выдать новую

Пожаловавшемуся на потемневшую медаль ОИ скейтбордисту пообещали выдать новую
Скейтбордист сборной США Найджа Хьюстон
Фото: Joe Scarnici/Getty Images for USOPC

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американский скейтбордист Найджа Хьюстон, который выиграл бронзу Олимпийских игр в Париже, через десять дней после завоевания награды пожаловался на качество медали. Он отметил, что она выглядит обветшалой и потемневшей, а покрытие словно начало отслаиваться.

На ситуацию уже отреагировали в оргкомитете Игр. Представитель организаторов пообещал, что спортсменам, у которых медали потеряли первоначальны вид, передадут новые.

"Мы работаем с Монетным двором Парижа, который отвечает за производство и качество медалей, а также с Олимпийским комитетом страны, которую представляет этот спортсмен, чтобы изучить медаль, оценить ущерб и изучить обстоятельства, при которых она его получила", - цитирует представителя оргкомитета The Guardian.

Сам Хьюстон ранее опубликовал снимки медали в соцсетях и констатировал, что она прекрасно выглядела, когда ее только вручили. Но после того как он надел ее, а также дал примерить друзьям, она стала выглядеть заметно хуже, "местами покрытие даже облезло", а медаль выглядит "будто побывала на войне".

The Guardian напоминает, что в медали добавлен металл Эйфелевой башни как дань уважения принимающему Игры Парижу. Золотые медали на самом деле серебряные с позолотой. А бронзовые обычно отлиты из сплава меди, цинка и олова. Непосредственно бронза при взаимодействии с кислородом может покрываться патиной, что объяснило бы состояние медали Хьюстона. В целом внешний вид зависит от соотношения металлов в сплаве. Однако чем дешевле составляющие, тем быстрее изделие приходит в негодность.

Париж Найджа Хьюстон Олимпиада-2024 ОИ
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