"Краснодар" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 взяли верх над московским ЦСКА в домашнем матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 45+1 минуте Жоау Батчи вывел "Краснодар" вперед. На 68-й минуте армеец Игорь Дивеев сравнял счет. На 90+1 минуте Витор Тормена забил победный для "Краснодара гол.

Игра прошла в Краснодаре.

Для "Краснодара" эта победа стала первой в чемпионате, ей предшествовали три ничьи. Набрав 6 очков, она занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА – на четвертом месте, 7 баллов.