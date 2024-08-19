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Россияне Байсангуров и Узлян выступят на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Венесуэле

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские боксеры Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян проведут свои поединки на очередном турнире "Ночь чемпионов IBA". Соревнование состоится 24 августа в Ла-Гуайра (Венесуэла), сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В рамках главного карда шоу в Венесуэле Хусейн Байсангуров в 10-раундовом поединке за пояс WBA Continental America в полусреднем весе встретится с Николасом Джара из Аргентины. На счету Байсангурова на профессиональном ринге 23 победы (20 – нокаутом) и одно поражение. Джара выиграл 11 боев (пять – досрочно) при пяти поражениях.

В свою очередь, Тигран Узлян в шестираундовом противостоянии в весе до 60 кг встретится с венесуэльцем Эндером Луцесом из Венесуэлы. Узлян выиграл 10 боев (шесть – нокаутом), проиграл один раз. Луцес одержал 21 победу (17 – нокаутом) при одном поражении.

В главном бою турнира "Ночь чемпионов IBA" 24 августа венесуэлец Альберт Рамирес (18-0, КО 15) проведет бой за пояс WBA International в полутяжелом весе с уроженцем Омской области немцем Адамом Дайнесом (23-2-1, КО 14).

Турнир в Венесуэле будет организован Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions.

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