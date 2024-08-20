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ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе обратился в УЕФА с жалобой на невыплаченную ему многомиллионную задолженность со стороны предыдущего клуба футболиста, французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что ПСЖ задолжал игроку 55 млн евро, о чем Мбаппе уведомил также Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP).

В эту сумму входит треть подписного бонуса (36 млн евро), который он должен был получить в феврале; зарплата за последние три месяца пребывания Мбаппе в ПСЖ и оставшиеся бонусы.

Соответствующее письмо также было направлено в Комитета по лицензированию клубов УЕФА. В случае обнаружения нарушений ПСЖ может быть лишен лицензии на участие в еврокубках, а, следовательно, его исключат из участников Лиги чемпионов-2024/25.

Мбаппе этим летом покинул ПСЖ по истечении срока действия контракта и стал игроком "Реала".

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