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Российский боксер Бижамов проведет бой с Фозиловым из Узбекистана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Серебряный призер чемпионата мира 2021 и чемпионата Европы 2024, трехкратный чемпион России по боксу Джамбулат Бижамов (1-0) встретится на ринге с Бахромжоном Фозиловым из Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок во втором среднем весе пройдет 6 сентября в Челябинске в рамках турнира RCC Boxing Promotions

В карьере Бижамова на профессиональном ринге один бой – в апреле 2023 года россиянин единогласным решением судей победил узбекистанца Отабека Турдихуджаева. У Фозилова 10 побед (девять – нокаутом), по три поражения и ничьи.

Возглавит турнир RCC Boxing Promotions в Челябинске поединок экс чемпиона WBC Silver в легком весе россиянина Заура Абдуллаева, который в бою с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско оспорит вторую строчку рейтинга IBF.

Кроме того, чемпион мира-2023 и обладатель пояса IBA россиянин Шарабутдин Атаев встретится с аргентинцем Брайаном Суаресом за титул WBA Gold в полутяжелом весе. В свою очередь, россиянин Харитон Агрба проведет бой с аргентинцем Клаудио Габриэлем Данеффом за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

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