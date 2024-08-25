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"Локомотив" обыграл "Ростов" и стал лидером РПЛ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

Спорт"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛЧитать подробнее

На 10-й минуте "Локомотив" повел в счете благодаря голу Алексея Батракова. На 13-й минуте "Ростов" сравнял счет: точный удар нанес Роналдо.

На 37-й минуте московский клуб вновь вышел вперед, отличился Илья Самошников, на 46-й гол забил Наир Тикнизян.

На 90+6 минуте Роналдо сократил отставание в счете.

Победа вывела "Локомотив" на первое место. Команда набрала 15 очков и опередила петербургский "Зенит" (14). "Ростов" - на восьмом месте, 8 очков.

Локомотив Зенит Ростов РПЛ
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