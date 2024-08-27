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"Зенит" по пенальти проиграл "Акрону" в матче Кубка России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" уступили тольяттинскому "Акрону" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Самаре, где "Акрон" проводит домашние матчи.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол Дмитрия Васильева (45+2 минута) "Акрон" ответил точным ударом Иваном Тимошенко с пенальти (54).

В серии пенальти успешнее оказался "Акрон" (5:4).

"Зенит" продолжает лидировать в группе D, набрав 7 очков. Далее идут "Акрон" (5), казанский "Рубин" (5) и воронежский "Факел" (0). "Факел" и "Рубин" свой матч отчетного тура проводят во вторник.

Зенит Акрон футбол
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