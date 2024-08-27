ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 выиграли у грозненского "Ахмата" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Матч прошел в Грозном.

Оба гола москвичи провели в концовке основного времени: на 87-й минуте отличился Тамерлан Мусаев, на 90+7 – Данил Круговой.

ЦСКА набрал 5 очков и занимает второе место в группе С. У "Ахмата" 3 очка, команда на третьем месте. Лидирует "Краснодар" (6), которому предстоит сыграть с нижегородским "Пари НН" (1).