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"Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче Кубка России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:1 уступили махачкалинскому "Динамо" в домашнем матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

На 14-й минуте пенальти реализовал Гамид Агаларов.

"Динамо" набрало 6 очков и возглавило группу А. У "Спартака" также 6 очков, команда на втором месте. Третью строчку занимает московское "Динамо" (3), четвертое – самарские "Крылья Советов" (0) – у этих команд есть очный матч в запасе.

В другом матче игрового дня казанский "Рубин" в Воронеже обыграл местный "Факел" - 2:0. На 41-й минуте гол забил Даниил Кузнецов, на 84-й – Дардан Шабаханджай.

Расположение команд в группе: 1."Зенит" - 7 очков, 2."Рубин" - 6, 3."Акрон" - 5, 4."Факел" - 0.

футбол Спартак Динамо Махачкала
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