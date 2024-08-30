Восемь россиян сыграют в третьем круге US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во втором круге теннисного турнира Большого шлема US Open в мужском и женском одиночных разрядах выступят восемь российских спортсменов

Мужчины, соперники россиян

Даниил Медведев (5) – Флавио Коболли (Италия, 31)

Андрей Рублев (6) – Иржи Лехечка (Чехия, 38)

Выбыл во втором круге Роман Сафиуллин (57)

Женщины, соперницы россиянок

Анастасия Павлюченкова (27) – Ига Швентек (Польша, 1)

Анна Калинская (15) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 21)

Людмила Самсонова (16) – Эшлин Крюгер (США, 59)

Диана Шнайдер (18) – Сара Эррани (Италия, 96)

Екатерина Александрова (31) – Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Анастасия Потапова (38) – Каролина Мухова (Чехия, 52)

Выбыли во втором круге Дарья Касаткина (13), Мирра Андреева (21), Эрика Андреева (75)