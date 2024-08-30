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Спортивный директор "Оренбурга" отстранен от футбола на три года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Комитет по этике РФС отстранил спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева от деятельности, связанной с футболом, на три года, два из них – условно. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Испытательный срок для Андреева – два года.

Кроме того, функционер оштрафован на 300 тысяч рублей.

Поводом для наказания стали высказывания Андреева о судействе в резкой и нецензурной форме после матча РПЛ с "Ростовом" (2:3). Помимо этого, он схватил за руку главного судью игры Владислава Безбородова.

футбол Дмитрий Андреев
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