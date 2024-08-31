Шесть медалей завоевали россияне во второй день Паралимпиады

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские спортсмены заработали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали летних Паралимпийских игр в Париже во второй соревновательный день.

Обладателем награды высшего достоинства стал пловец Андрей Калина, финишировавший первым в заплыве на 100 м брассом в классе SB8 – среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это золото стало первым среди россиян на текущей Паралимпиаде.

Серебряным призером стал Владимир Сотников – в заплыве на 100 м на спине, среди спортсменов с нарушением зрения (класс S13).

Бронзовыми призерами в пятницу стали четыре россиянина: Кирилл Пульвер в заплыве на 100 м вольным стилем (S5, поражение опорно-двигательного аппарата), Дарья Лукьяненко в заплыве на 100 м (S11, нарушение зрения), Виктория Ищиулова в заплыве на 400 м вольным стилем (SB8, поражение опорно-двигательного аппарата), легкоатлет Андрей Вдовин в забеге на 100 м (T37, поражение опорно-двигательного аппарата).

Теперь в активе российских спортсменов девять медалей – одна золотая, три серебряные и пять бронзовых.

Паралимпиада продлится до 8 сентября, россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.