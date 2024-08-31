Менеджер Тарасов спрогнозировал перспективы защитившего пояс WBA Asia Папина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Менеджер Алексея Папина Виталий Тарасов рассказал о дальнейших планах российского боксера после победы техническим нокаутом в пятом раунде над Феликсом Валерой из Доминиканской Республики.

- Алексей очень порадовал своим выступлением. Ранее никто не мог победить Валеру досрочно. И этот факт делает триумф Папина еще ценнее. Что касается дальнейших планов, то на конец октября у Папина запланирован следующий громкий поединок. Бой пройдет не в формате бокса, а в новой для Папина дисциплине. Поверьте, все удивятся. Пока могу анонсировать, что это будет бой исключительно в стойке, - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Папин защитил пояс WBA Asia в первом тяжелом весе. В 2016 году Валера встречался с Дмитрием Биволом, когда потерпел свое первое поражение в карьере.