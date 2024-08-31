Поиск

Менеджер Тарасов спрогнозировал перспективы защитившего пояс WBA Asia Папина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Менеджер Алексея Папина Виталий Тарасов рассказал о дальнейших планах российского боксера после победы техническим нокаутом в пятом раунде над Феликсом Валерой из Доминиканской Республики.

- Алексей очень порадовал своим выступлением. Ранее никто не мог победить Валеру досрочно. И этот факт делает триумф Папина еще ценнее. Что касается дальнейших планов, то на конец октября у Папина запланирован следующий громкий поединок. Бой пройдет не в формате бокса, а в новой для Папина дисциплине. Поверьте, все удивятся. Пока могу анонсировать, что это будет бой исключительно в стойке, - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Папин защитил пояс WBA Asia в первом тяжелом весе. В 2016 году Валера встречался с Дмитрием Биволом, когда потерпел свое первое поражение в карьере.

бокс Виталий Тарасов Алексей Папин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА обыграл "Химки" в чемпионате России по футболу

Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes "Формулы-1"

Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes "Формулы-1"

Действующий чемпион US Open Джокович проиграл в третьем круге турнира

Действующий чемпион US Open Джокович проиграл в третьем круге турнира

Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open

Шесть медалей завоевали россияне во второй день Паралимпиады

Пловец Калина первым из россиян завоевал золото Паралимпиады-2024

Пловец Калина первым из россиян завоевал золото Паралимпиады-2024

Нападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"

Нападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"

ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с МЮ и "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы УЕФА

Клуб НХЛ "Коламбус" сообщил о гибели нападающего Годро

Восемь россиян сыграют в третьем круге US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });