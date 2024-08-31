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"Спартак" в меньшинстве обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 взяли верх над казанским "Рубином" в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве.

На 74-й минуте гол с пенальти провел Эсекьель Барко.

Начиная с 62-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Роман Зобнин.

"Спартак" набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Рубин" - на седьмом месте, 10 очков.

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