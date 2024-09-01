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Три золотые медали завоевали россияне на Паралимпиаде в субботу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены выиграли три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали в очередной соревновательный день летних Паралимпийских игр в Париже.

Обладателями наград высшего достоинства стали легкоатлет Александр Яремчук в беге на 1500 м в классе Е46 (дефицит конечностей), Алексей Чуркин в метании клаба, класс F32 (спортсмены с сильной степенью нарушения координации), пловчиха Валерия Шабалина на 200 м вольным стилем (S14, спортсмены с интеллектуальными нарушениями).

Серебряные медали завоевали Александр Костин (T13, атлеты с нарушением зрения) в беге на 5000м; Анна Сулинич-Сорокина в метании копья (F13, атлеты с нарушением зрения); Виктория Ищиулова в заплыве на 100 м на спине (S8, атлеты с низкой степенью нарушения координации); Владимир Даниленко в заплыве на 50 м на спине (S2, атлеты с сильно нарушенной координацией; тхэквондист Аласхаб Рамазанов в весовой категории свыше 80 кг.

Бронзовыми призерами стали Антон Кулятин (T13, атлеты с нарушением зрения) в беге на 5000м; толкательница ядра (F37, атлеты с умеренно нарушенной координацией).

Париж Паралимпийские игры
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