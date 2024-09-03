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Победитель Лиги Европы УЕФА арестован по подозрению в сексуальном насилии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Валенсия" Рафаэль Мир арестован по подозрению в сексуальном насилии над двумя женщинами, сообщает Cadena SER.

Издание сообщает, что предполагаемый инцидент мог произойти в воскресенье на частной вечеринке в доме 27-летенего футболиста. В нем мог участвовать еще один мужчина, который также задержан. Пострадавшим женщинам – им примерно по 25 лет – потребовалась медицинская помощь.

В июле этого года испанец Рафаэль Мир перешел в "Валенсию" из "Севильи", в составе которой выиграл Лигу Европы УЕФА-2022/23.

футбол Валенсия Испания
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