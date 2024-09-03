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CAS лишил российскую легкоатлетку Томашову серебра Игр-2012

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.

Он признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на 10 лет, сообщается на сайте CAS.

Решение принято в связи с "множественными нарушениями антидопинговых правил". В релизе уточнятся, что допинг‑пробах спортсменки от 21 июня и 17 июля 2012 года во внесоревновательный период в результате повторных проверок были найдены анаболические стероиды.

Суд также аннулировал все результаты спортсменки на соревнованиях с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, а также лишил ее всех титулов, наград, медалей, очков, призовых и денежных средств за участие.

CAS допинг Татьяна Томашова Олимпиада-2012
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