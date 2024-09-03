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Россиянка выиграла золото Паралимпиады в плавании с рекордом мира

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады-2024 в плавании в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

Ее время – 2 минуты 37,77 секунды, что является новым рекордом мира.

Предыдущее высшее достижение принадлежало ей же – 2 минуты 38,47 секунды.

На Паралимпиаде-2024 Лукьяненко представляет класс SM11 – спортсмены с нарушением зрения.

Паралимпиада-2024 проходит в Париже, она завершится 8 сентября. Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете не фиксируются.

Паралимпиада плавание Дарья Лукьяненко
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